Говоря о тяжелом экономическом положении в Кузбассе, губернатор сообщил о необходимости сокращения бюджетных расходоврасходы. Илья Середюк подчеркнул, что это нужно делать не за счет льгот нуждающимся категориям населения.

«Мы пойдем на дополнительное сокращение затрат на содержание государственных и муниципальных служащих еще на 10% и высвобожденные деньги будем направлять не те «дырки», которые появляются по другим жизненно важным статьям», – рассказал глава региона.

Ранее во время прямого эфира Илья Середюк озвучил огромные суммы бюджетных долгов перед строителями и ресурсниками.