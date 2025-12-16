Во время прямого эфира в соцсетях к губернатору обратился пользователь по имени Игорек. Он пояснил, что 15 декабря учителя киселевских школ не получили заработную плату.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева доложила Илье Середюку, что накануне произошел технический сбой. Зарплату своевременно не смогли получить преподаватели только двух образовательных учреждений Киселевска из 14-ти.

Сегодня деньги поступили в банк и зачислены на счета работников школ. Губернатор попросил Игорька проверить эту информацию и сообщить ему в соцсетях – действительно ли учителя получили деньги.