В регионе реализуется программа реабилитации ветеранов спецоперации с инвалидностью посредством адаптивного спорта. Она охватывает весь процесс восстановления, начиная с протезирования и заканчивая регулярными тренировками. В первом заезде, который прошел с 10 по 17 декабря, приняли участие ветераны СВО как из Кузбасса, так и из других регионов, таких как Удмуртия, Тюменская область, Краснодарский и Пермский края. Планируется с нынешнего декабря по март следующего года организовать еще 6 недельных таких заездов в Шерегеше.

«Реализация программы в Кузбассе способствует развитию системы комплексной реабилитации ветеранов СВО и расширению возможностей адаптивного спорта в регионе», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В рамках программы «Реабилитация через спорт» рассматривается возможность подготовки инструкторов из числа ветеранов СВО.

Фото: пресс-служба АПК