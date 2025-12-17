В ноябре 2025 года центр «Мой бизнес» запустил проект, который помогает демобилизованным бойцам начать или развивать свое дело. За это время 96 человек уже приняли в нем участие, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Проект охватил Кемерово, Гурьевск, Междуреченск, Юрга, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Шерегеш. В каждом муниципалитете прошли общие образовательные курсы и бизнес-визиты, проводилась работа с наставниками из числа местных предпринимателей. В администрации области отметили, что проект будет продолжен и в следующем году.

Работа проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.