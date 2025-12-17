Президент России Владимир Путин принял с докладом первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

Он отметил, что по итогам Единого дня голосования 2025 года в органы власти были избраны 890 участников СВО — почти втрое больше, чем годом ранее. Для их успешной адаптации к публичной и управленческой деятельности действуют специализированные образовательные программы и система наставничества на всех уровнях власти.

Так, в Кузбассе реализуется региональный проект подготовки управленческих кадров «СВОи Герои.КуZбасс». В нём задействованы 102 участника спецоперации. Программа включает свыше 500 академических часов обучения, прохождение стажировок и сопровождение наставников.

По итогам прошедших в сентябре в Кузбассе выборов муниципальных депутатов «Единая Россия» получила 39 мандатов из 43 разыгрываемых. Во всех избирательных кампаниях партию представляли ветераны спецоперации. Каждый из пяти участников СВО, принявших участие в выборах, одержал победу на своем округе.

«Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – подчеркнул Владимир Путин.

В настоящее время идет подготовка к Единому дню голосования 2026 года.

«У нас большая избирательная кампания – выборы в Государственную Думу. Но, помимо всего прочего, ещё будут избираться законодательные собрания регионов и административные центры. Поэтому здесь тоже предстоит очень серьёзная и большая работа, которой мы по факту начали уже заниматься на следующий день после Единого дня голосования», – отметил Владимир Якушев.

Одна из приоритетных задач — приведение народной программы «Единой России» в соответствие с Указом Президента о национальных целях и национальными проектами.