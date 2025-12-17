Студенты из Кузбасса стали победителями пятого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Награждение прошло в Москве. Среди них – студент КемГУ Владимир Панфилов. Его проект — региональная рекрутинговая образовательная программа «Вертикаль» — помогает выявлять, обучать и развивать талантливых студентов региона, предоставляя им стажировки в областных организациях уже во время учебы.

Помимо этого, региональная команда Кемеровской области заняла второе место в конкурсном треке «Вдохновляю». КемГУ вошел в топ-10 Индекса отношения к воспитательной работе.

Проект реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.