Новый хоровой коллектив в Кузбассе создали для жен и матерей участников СВО. Это особенный социально-творческий проект, который призван стать сообществом, где можно обрести новых друзей и найти силы в музыке и взаимопонимании. Идею реализуют Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе вместе с Советом попечительства и Центром народного творчества региона.

– Для женщин, которые прошли через тяжелые испытания, связанные с участием их близких в специальной военной операции, особенно важно иметь пространство, где можно быть собой, высказаться, быть услышанными и почувствовать поддержку рядом. Музыка обладает особой силой — она помогает пережить сложные эмоции, объединяет и дает опору. Мы хотим, чтобы каждая участница проекта почувствовала заботу, внимание и силу единства, — сказала руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе Ирина Иванова.

Участницы хора смогут раскрыть свои вокальные таланты, поучаствовать в мастер-классах с профессиональными музыкантами и хормейстерами, а затем и выступать на различных площадках.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, принимают в коллектив мам и жен ветеранов СВО независимо от музыкального опыта и образования.

Фото: пресс-служба АПК.