В Кемерове 18 декабря в Культурно-просветительском центре имени М.М. Сперанского состоится круглый стол «Территориальная геральдика Кузбасса». С докладами выступят сотрудники Ассоциации «Совет муниципальных образований Кузбасса», Государственного архива Кузбасса, Кемеровского регионального отделения Русского географического общества, Кузбасского государственного краеведческого музея, Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова, Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий, учителя истории и обществознания школ областной столицы.

Начало мероприятия в 11:00. Адрес: пр. Притомский, 6б, к.1

12+