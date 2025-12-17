За многолетнюю добросовестную работу и за заслуги в области сельского хозяйства Владимир Путин наградил медалью «За труды по сельскому хозяйству» Николая Сафонова.

Благодарность президента России объявлена Алексею Ермолаеву, главному научному сотруднику лаборатории Института экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, за заслуге в подготовке высококвалифицированных специалистов. Также своим распоряжением Владимир Путин объявил благодарность и Елене Собакинских, оператору пульта управления «ЦОФ Щедрухинская».

За заслуги в области образования благодарность главы государства объявлена и двум педагогам: Любови Кузьмицкой, педагогу дополнительного образования школы №68, и Марине Сосниной, педагогу-организатору Междуреченского горностроительного техникума.

Почетной грамотой президента страны награждены также Татьяна Горюнова, мастер технологического комплекса поверхности энергомеханической службы АО «Распадская-Коксовая», Ольга Ерофеев, начальник участка погрузки шахты имени Ялевского, Александр Ильин, электромонтер-линейщик АО «СУЭК-Кузбасс», Александр Макаров, слесарь обогатительной фабрики «Черниговская», Евгений Маркидонов, механик обогатительной фабрики ООО «Барзасское товарищество», Олег Маршалко, председатель Кемеровского областного союза организаций профсоюзов, Владимир Могильников, электрогазосварщик ООО «Белтранс», Александр Плотников, монтер пути ООО «Беловский промышленный железнодорожный транспорт», Григорий Полетаев, слесарь по ремонту автомобилей АО «Управление по профилактике и рекультивации», Контстанин Сергеев, начальник участка по монтажу АО «Черниговец», Михаил Химич, горнорабочий очистного забоя шахты «Костромовская», Сергей Чуков, начальник участка АО «СУЭК-Кузбасс».