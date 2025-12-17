Во время эфира из Новокузнецка губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о необходимости развивать летний турим в регионе.

– Нам нужно докрутить Шерегеш, Междуреченск, с точки открытия летних локаций и маршрутов. Зимой там все понятно, сейчас не забронировать номер, особенно в праздничные и выходные дни. А вот летом идет просадка, нам нужно сделать привлекательными наши курорты, чтобы они работали круглогодично, не по синусоиде, а ровно, чтобы доходы туристическая отрасль приносила в достаточном объеме. Мы уже видим положительную динамику для экономики в поступлении налогов и те инвестиционные проекты, которые реализуются на горе, говорят о том, что спрос есть, – сказал Илья Середюк.