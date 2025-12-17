Обрисовав сложную ситуацию в связи с угольным кризисом, Илья Середюк отметил развитие сельского хозяйства как один из путей диверсификации экономики. В частности, перспективным видится направление глубокой молочной переработки с выпуском продукции с высокой маржинальной стоимостью.

«Необходимо перерабатывать молоко не только в сметану, творог или сыры. Молоко можно расщеплять и получать белок, а также другие ферменты, которые используются, например, в детском питании, а Россия сегодня их покупает из-за рубежа. Готовы вместе с инвесторами запускать работу по строительству крупного завода. Ждем снижения ключевой ставки, чтобы привлечение банковских средств было более доступным», – сказал губернатор.

Возведение завода по глубокой переработке молока оценивается в сумму около 25 млрд рублей. В каком муниципалитете предполагается строительство, глава региона не указал.