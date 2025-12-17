Илья Середюк во время прямого эфира на «Десятке» прокомментировал вопрос по поводу расчистки дорог от снега. Он сам сегодня провел рабочий день в Новокузнецке, проехал по некоторым участкам и оценил состояние улиц, насколько обеспечен проезд. Что касается частного сектора, то губернатор подтвердил, что проблема существует, потому что не все улицы частного сектора стоят на балансе муниципальных служб.

– Есть такая проблема в ряде городов, особенно на юге Кузбасса. Есть улица, но она не стоит на балансе, значит, у муниципалитета отсутствует ответственность и правовые основания заниматься очисткой этой улицы. Конечно, это нужно ликвидировать. Это системная ошибка, которая была заложена в предыдущие годы, и несмотря на то, что это принесет дополнительные затраты, работу эту нужно упорядочить. Я поставлю задачу перед главой города. Нужно эту работу провести как можно скорее, проинвентаризировать те улицы, которые стоят на балансе, и те, которые в воздухе, – сказал Илья Середюк.

Он отметил, что, как правило, муниципальные власти привлекают на очистку этих дорог сторонние организации или спонсоров, но делается это не на регулярной основе. Поэтому губернатор после эфира пообещал взять перечень этих улиц, в отношении которых поступили жалобы, и проконтролировать решение вопроса.