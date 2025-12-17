После транспортной реформы в Новокузнецке горожане постоянно жалуются в областную и городскую администрации на работу перевозчиков, в частности, на компанию «Питеравто».

Илья Середюк согласился, что у властей регулярно возникают вопросы к этой компании. Например, летом 2024 года какое-то время из 210 автобусов на линию выходило всего 150.

Отвечая на вопросы в эфире телеканала «Десятка», губернатор назвал эту ситуацию катастрофической.

«Так сложилась ситуация, что у нас нет на юге области сильной муниципальной компании и нет подвижного состава. То есть, нет автобусов, на которых мы завтра, после отстранения «Питеравто» будем перемещаться в Новокузнецке. Нам нужно, как минимум, 220-230 автобусов большого класса и особо большого класса, так называемых «гармошек». С учетом того, что один автобус стоит 20-22 миллиона рублей, на все это нам потребуется 6 миллиардов. Мы готовы на этот радикальный шаг, но у нас нет такого ресурса», – пояснил Илья Середюк.

Губернатор также добавил, что нынешней зимой, когда из-за поломок подвижного состава на линию не вышло большое количество автобусов, для ремонта техники были привлечены силы сторонних организаций.

На сегодняшний день выход машин на линию в Новокузнецке составляет 95%.