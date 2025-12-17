Накануне жителей региона взбудоражила информация о возможной отмене льгот для многодетных семей в Кузбасса. Об это сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях. Сегодня, во врем эфира на «Десятке» Илья Середюк пояснил ситуацию.

В связи с непростой экономической ситуацией власти оптимизируют всевозможные расходы и касаться приходится даже столь щепетильных тем. Так, недавно уже был подписан закон о приостановке действия льгот для Героев Кузбасса, почетных граждан, обладателей трех степеней медали «За заслуги перед Кузбассом». Со слов Середюка, эти люди также являются ветеранами труда, а для них льготы сохранены.

Что касается критерия нуждаемости для многодетных семей, губернатор сказал следующее: