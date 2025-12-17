Накануне жителей региона взбудоражила информация о возможной отмене льгот для многодетных семей в Кузбасса. Об это сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях. Сегодня, во врем эфира на «Десятке» Илья Середюк пояснил ситуацию.
В связи с непростой экономической ситуацией власти оптимизируют всевозможные расходы и касаться приходится даже столь щепетильных тем. Так, недавно уже был подписан закон о приостановке действия льгот для Героев Кузбасса, почетных граждан, обладателей трех степеней медали «За заслуги перед Кузбассом». Со слов Середюка, эти люди также являются ветеранами труда, а для них льготы сохранены.
Что касается критерия нуждаемости для многодетных семей, губернатор сказал следующее:
– Депутаты искали золотую середину и одно из предложений – установить критерий нуждаемости выше, чем прожиточный минимум. Решение было принято следующее – я не подписал закон и отправил его на доработку для того чтобы поискать компромиссные решения. В какой ситуации мы должны помогать многодетным семьям, в каком объеме, где мы изыщем эти ресурсы и если не найдем их, чем мы можем поступиться, а на что мы пойти не можем.
Он также добавил, что многодетные семьи остаются приоритетом для региона.