Киселевчане возмутились, что градоначальник Кирилл Балаганский сократил количество встреч с жителями с трех до двух в месяц . А председатель городского совета народных депутатов Андрей Гребенкин принимает горожан всего один раз в месяц.

«Если политик или управленец взялся работать в этой сфере и говорит, что трудится ради людей, то он должен иметь прямой контакт с жителями. Это и личные приемы, и открытые комментарии на собственных страницах в социальных сетях, получение обратной реакции, в том числе и негативной. Люди у нас за словом в карман не лезут. Но когда анализируешь обращения и комментарии, убирая эмоции, то видишь, на что нужно обратить внимание», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор пообещал проверить, когда были последние личные приемы главы Киселевска и открыты ли у него комментарии в соцсетях.

Фото: Кирилл Балаганский/Telegram