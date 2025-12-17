Сегодня в Новокузнецке говорили об улучшении качества воздуха в городе, в том числе снижении выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.

Предыдущая такая встреча прошла в октябре.

Тогда был выработан комплекс мер, направленных на снижение выбросов. Губернатор Кузбасса поручил предприятиям Новокузнецка продумать мероприятия в дополнение к существующим протоколам.

С 9 по 11 декабря в Новокузнецке вновь объявляли режим НМУ. При этом, местные экологи отметили, количество жалоб существенно снизилось.

«Эффект есть, но нам важно его сохранить и усилить. Для этого рассматриваем дополнительные меры. Так, Кузнецкая ТЭЦ проработает вопрос перехода на газ. При обновлении автобусного парка города поручил закупать только газомоторную технику. Рассмотрим стимулирующие меры для коммерческих предприятий по переводу спецтехники на газ. Продолжим работу по подведению газа к домам жителей частного сектора», – подвел итоги совещания Илья Середюк.

Губернатор добавил, что меры эти не являются окончательными. Их эффект будет рассмотрен в динамике и, в случае необходимости, скорректирован.

Планируется, что такие совещания будут проходить ежеквартально.