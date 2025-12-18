Перевозчик участвует в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На пилотном участке увеличили выработку на четверть.

На транспортном предприятии начали применять систему отслеживания пробега автобусов между ремонтами и техобслуживанием, чтобы системно выявлять причины поломок, и выровняли нагрузку на специалистов авторемонтных мастерских. В пресс-службе областного правительства рассказали, что бережливые технологии позволили полностью или частично справиться с 16 производственными проблемами, в перспективе компания сэкономит почти 1 млн рублей в год.

В ближайших планах перевозчика – ускорение капитального ремонта двигателей внутреннего сгорания.

Фото: пресс-служба АПК