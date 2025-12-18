В преддверии Нового года активисты партии «Единая Россия» и добровольцы движения «Волонтёры Победы» навестят участников и инвалидов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником и вручить новогодние подарки. Акция пройдёт с 25 по 31 декабря 2025 года.

В Кемеровской области — Кузбассе поздравления получат 35 фронтовиков, включённых в федеральную базу «Тимуровцы 2.0». Для ветеранов подготовят подарочные наборы, сформированные из отечественных продуктов и предметов для создания уюта и праздничного настроения. Вручение подарков пройдёт при участии волонтёров, в том числе в новогодних костюмах.

Акция «С Новым годом, ветеран!» традиционно проходит по всей стране и объединяет тысячи неравнодушных людей, для которых внимание и забота о фронтовиках остаются важнейшим приоритетом.