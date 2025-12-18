Второй рабочий день губернатора Ильи Середюка в южной агломерации начался с совещания в СибГИУ. На встрече с руководством вуза и его промышленными партнерами обсуждались планы по модернизации учебной базы. В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года Минобрнауки России планирует выделить средства на капитальный ремонт и оснащение старейшего учебного заведения региона.

«В следующем году начинаем масштабную модернизацию флагманского вуза южной агломерации — СибГИУ. Нам удалось добиться выделения 2,4 млрд рублей на обновление университета. Одно из ключевых условий федеральной поддержки — сотрудничество с промышленными компаниями. Эту задачу мы выполняем. В 2025 году они закупили для вуза оборудования на 48 млн рублей, в следующем году добавят техники еще на 17 млн рублей. Важно, что индустриальные партнеры поставляют оборудование, которое используют на своих предприятиях. Приходя на заводы, выпускники знают весь производственный процесс, что позволяет им сразу включаться в работу, не тратя время на дополнительную стажировку», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В рамках модернизации в блоке тяжелых лабораторий, главном корпусе и на прилегающей территории будут заменены инженерные сети, системы безопасности, а также благоустроены зоны отдыха. Лаборатории и аудитории будут оснащены современным оборудованием, а вузовский спорткомплекс полностью преобразится.

Эти изменения позволят создать в Южно-Кузбасской агломерации многопрофильный университет и увеличить число студентов.