Работники СУЭК-Кузбасс завоевали золото на Кубке Атланта

В селе Майма Республики Алтай состоялся ежегодный открытый турнир по мини-хоккею с мячом «Кубок Атланта». Его участники – команды республиканских предприятий и учреждений, а также гости из соседних регионов. Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд, которые на протяжении двух дней боролись за главный трофей турнира.

Команду хоккеистов СУЭК-Кузбасс возглавлял Антон Сипаев, горнорабочий очистного забоя Шахтоуправления имени А.Д. Рубана. Хоккей для него – не просто увлечение, а настоящая страсть, которая помогает держать себя в форме и заряжаться энергией после тяжёлых смен в шахте. Под руководством Антона команда показала слаженную игру и высокий уровень подготовки.

– Каждый из игроков – воспитанник спортивной школы, это во многом определяет их высокий уровень мастерства. С самого детства хоккеисты погружены в профессиональную среду: тренируются под руководством опытных тренеров, перенимают бесценный опыт у старших товарищей и постоянно совершенствуют свои навыки, – отметил Антон.

Команда СУЭК-Кузбасс давно знакома любителям турнира, её игроки не раз выходили на лёд, демонстрируя характер и мастерство. Однако заветная золотая награда всё это время оставалась недостижимой мечтой. Год за годом спортсмены приближались к цели: набирались опыта, совершенствовали тактику, учились преодолевать трудности. Упорство и сила привели команду к долгожданному триумфу – золотой Кубок Атланта перешёл в руки игроков СУЭК-Кузбасс.

– Для меня эта победа – это просто золотой кубок, а итог сплочённой работы всей команды. Моя команда – это друзья, с которыми вместе прошли через сотни тренировок, десятки матчей и множество непростых моментов. На льду мы – единое целое, а за его пределами – настоящая семья, где каждый готов подставить плечо в трудную минуту, – рассказал один из членов ленинск-кузнецкой команды, горнорабочий очистного забоя ш. им. С.М. Кирова Данил Савушкин.

СУЭК-Кузбасс не ограничилась командной победой. В индивидуальном зачёте Владимир Петрунников взял титул лучшего игрока турнира, а Егор Плац стал получил звание лучшего вратаря.

