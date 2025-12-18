СУЭК-Кузбасс подвела итоги участия в экоакции «Бумбатл»

Шестой сезон акции проходит в новом круглогодичном формате. Участники могут присоединиться к сдаче макулатуры в любое время года. СУЭК-Кузбасс активно приняла участие в осеннем сезоне, который проводился с 1 сентября по 30 ноября 2025 года. Компания принимает участие в экоакции уже четвёртый год подряд и становится её партнёром. На каждом предприятии АО «СУЭК-Кузбасс» специально оборудованы пункты временного хранения бумажных и картонных отходов. В этом году особую активность проявляли коллективы шахт имени С.М. Кирова и В.Д. Ялевского, Производственно-транспортного управления (ПТУ), Центра подготовки и развития персонала, «Спецналадка», «СИБ-ДАМЕЛЬ» и «Энергоуправление».Лучший внутренний результат среди предприятий показали работники «Производственно-транспортного управления» – 1580 килограммов вторсырья. Предприятие уже второй год подряд занимает лидерскую позицию. Накопившиеся запасы помогли утилизировать и переработать региональные операторы. В определённые дни они вывезли макулатуру и зафиксировали общий результат Компании – 2, 6 тонн. Благодаря этому удалось сберечь количество ресурсов, равное примерно 26 взрослым деревьям, а также значительно сократить потребление воды и электроэнергии. Кроме того, это помогло уменьшить количество мусора, отправляемого на свалки. Во время проведения акции работники Компании оказали и информационную поддержку «БумБатлу». В официальном сообществе, социальной сети, наличных страницах и СМИ были размещены тематические материалы о том, как проходит осенний сезон экоакции на предприятиях Компании. Одна из публикаций попала в топ-100 креативных постов «Бумбатла». Итоги акции подведут в марте 2026 года. Согласно промежуточным результатам, по объёмам сданного вторсырья среди регионов Кемеровская область – Кузбасс занимает второе место. Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid:2Vtzqwe1iJn