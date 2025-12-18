Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудил со своим подопечным — участником программы «Время героев», Героем Российской Федерации, майором Егором Захаровым промежуточные итоги второго этапа стажировки в аппарате полпреда.

Одним из ключевых направлений деятельности стало взаимодействие с общественными и молодежными организациями. По мнению Анатолия Серышева, патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетов для органов власти. На особом контроле аппарата полномочного представителя остается оказание помощи участникам спецоперации и членам их семей. Егор Захаров регулярно посещает заседания межведомственной комиссии по вопросам помощи ветеранам СВО, участвует в личном приеме граждан в региональном отделении Комитета семей воинов Отечества.

В Кузбассе реализуется аналог федеральной программы «Время героев» — образовательная программа для участников и ветеранов специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс». Уже завершился второй модуль, посвященный изучению экономики и финансов. Обучение будет проходить до сентября 2026 года и включает четыре очных модуля, а также межмодульные занятия с наставниками, в числе которых губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Общественный совет программы входит ветеран специальной военной операции, участник президентской программы «Время героев», внештатный советник губернатора Кузбасса Василий Винников.

Фото: пресс-служба АПК