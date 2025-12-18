Проходческая бригада Александра Беркуты шахтоуправления имени А.Д. Рубана первой в СУЭК-Кузбасс подготовила с начала года четыре километра горных выработок.

Коллектив задействован на подготовке лавы №822 на участке «Магистральный-2». Эффективно используя возможности комбайна фронтального действия, бригада работает с опережением плана почти на 1 километр. Среднемесячные темпы проходки составляют около 400 метров. Сегодня коллектив Александра Беркуты – лидер по числу побед в Днях повышенной проходки на комбайнах фронтального действия.

— Совершенствование организации производства, профессиональное развитие горняков, а также мотивация очистных и подготовительных бригад на достижение высоких производственных показателей являются ключевыми целями. При этом неизменным и обязательным условием остается строгое соблюдение всех стандартов и норм безопасного труда, — подчеркнул директор по производственным операциям АО «СУЭК-Кузбасс» Александр Понизов.

В первом полугодии 2025 года на традиционном собрании профессионального клуба «Проходчик» бригада Александра Беркуты признана первой среди коллективов в производственном соревновании в группе «А» (проходческий комбайн фронтального действия) и была отмечена наградами за успешные результаты.

В 2024 году коллектив также продемонстрировал высокий уровень профессионализма в введение горных работ. По результатам прошлого года бригада Александра Беркуты подготовила более 5 километров горных выработок. Достигнутый результат стал рекордным для шахт Кольчугинского (Ленинского) рудника. В июле того же года бригада установила рекорд шахтоуправления имени А.Д. Рубана по подготовке горных выработок комбайном фронтального действия за один месяц – 702 метра. Этому же коллективу принадлежит и рекорд суточной проходки предприятия – 49 погонных метров.

Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid:2Vtzqw3xggJ