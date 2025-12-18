В 2025 году во II региональном конкурсе «#Я_Инвестор» приняли участие 350 студентов из 39 образовательных учреждений. Они проходили тестовое испытание, соревновались в игре-симуляторе «Я – начинающий инвествор» и создавали ролики про инвестиции. В финал пробились 10 сильнейших конкурсантов, которые в ходе решающего этапа применяли свои знания в максимально приближенных к фондовой бирже условиях.

Лучшей стала Ангелина Куприянова из Ленинск-Кузнецкого, второе и третье места заняли студенты кемеровского вуза Арсен Аветисян и Иван Кареев. Организаторы уверены, что конкурс помогает молодежи Кузбасса развивать финансовую и инвестиционную грамотность.

Фото: пресс-служба АПК