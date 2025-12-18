Борис Валентинович Волынов, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук, Почетный гражданин Кемеровской области и города Прокопьевска празднует свой День рождения.

Волынов – единственный ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов СССР.

Борис Валентинович, совершивший свой первый полет к звездам в 1969 году на борту космического корабля «Союз-5», стал участником эпохального события – первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей – «Союза-4» и «Союза-5».

Второй полет, продолжавшийся 49 суток, Волынов прошел в 1976 году на космическом корабле «Союз-21», в ходе экспедиции была проведена стыковка с орбитальной станцией «Салют-5».

На протяжении 30 лет, с 1960 по 1990 год, Борис Валентинович проходил службу в отряде космонавтов ЦПК имени Ю.А. Гагарина, что является абсолютным рекордным результатом среди соотечественников.



С днем рождения Бориса Волынова поздравил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В ответном слове наш легендарный земляк, чьим именем назван аэропорт Новокузнецка, пожелал всем жителям Кузбасса всего самого доброго и, как говорят в космонавтике, удачи!