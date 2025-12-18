Трудовая династия СУЭК-Кузбасс приняла участие в фотовыставке в Москве

В рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в Москве была организована фотовыставка. Ее участниками стала трудовая династия СУЭК-Кузбасс – семья Заикиных.

«Лучший по профессии» – конкурс специалистов самых востребованных рабочих профессий, призванный поднять престиж рабочего труда и продемонстрировать высочайший уровень мастерства представителей производственных специальностей. В рамках всероссийского конкурса была организована фотовыставка с изображениями членов трудовых династий со всей России. Через портреты создателей и продолжателей трудовых династий зрители смогли увидеть, как из поколения в поколение передаются навыки и мастерство и оценить вклад семей, посвятивших жизнь ключевым отраслям промышленности страны.

Общий стаж семьи Заикиных – более 340 лет. Родоначальник династии Павел Иванович Заикин работал горнорабочим очистного забоя, а его супруга Мария на протяжении почти 20 лет занималась погрузкой угля. Сейчас дело основателей трудовой династии продолжили дети, внуки и уже правнуки.

– Я работаю на шахте уже больше 20 лет. Каждый день спускаюсь под землю с мыслью: здесь трудились мой дед, отец, дяди, теперь моя очередь держать марку семьи Заикиных. Для меня это не просто работа – это мой выбор. Участие в конкурсах для нашей семьи – это не погоня за наградами, а возможность доказать, что мастерство не уходит в прошлое, а продолжает жить в руках новых поколений, – отметил внук главы династии Павел Заикин.

Трудовая династия Заикиных активно принимает участие в конкурсах и профессиональных соревнованиях, подтверждая высокий уровень мастерства и передавая опыт молодому поколению. На счету семьи победы городского и областного уровней. В феврале 2024 года шахтерская династия представила Кузбасс на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках тематического Дня энергетики. Летом того же года губернатор Кузбасса вручил семье горняков памятный адрес за вклад в развитие угольной отрасли и сохранение шахтерских традиций.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»