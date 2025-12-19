Во время визита в Белово губернатор Кемеровской области Илья Середюк торжественно поздравил местных жителей с новосельем. Заселение осуществляется в рамках федеральной программы «Повышение устойчивости жилых домов, ключевых объектов и систем жизнеобеспечения в зонах с сейсмической активностью Российской Федерации».

«Новоселы из числа граждан, чьи старые дома нельзя было безопасно усилить. При этом каждая семья получила квартиру, равную по площади прежнему жилью, а некоторые — даже по две отдельные квартиры, чтобы взрослые дети и родители могли жить рядом. Все квартиры с отделкой «под ключ», установлены сантехника и приборы учета, сделаны натяжные потолки. Заселяться можно прямо сейчас, чтобы встретить 2026 год уже в новой квартире. Всего с начала года в Кузбассе заселено 50 многоквартирных домов, до конца года введем в эксплуатацию еще восемь», — отметил губернатор Илья Середюк.

Общая площадь нового девятиэтажного здания составляет 6,3 тысячи квадратных метров. Квартиры передаются жильцам с полной отделкой, оборудованными сантехникой и счетчиками для горячей и холодной воды. На придомовой территории предусмотрены парковочные места и детская игровая зона.

Дом построен в динамично развивающемся районе города. Квартал «Сосновый» активно расширяется и благоустраивается. В непосредственной близости от нового дома находятся все необходимые объекты инфраструктуры: детский сад, медицинский центр и магазины.

Фото: пресс-служба АПК.