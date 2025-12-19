Соперник по 14 туру чемпионата России по волейболу достался крепкий. Клуб из Нового Уренгоя, расставшийся в межсезонье с аргентинцами Матиасом Хираудо (связующий) и Сантьяго Данани (либеро), взамен провернул громкий трансфер, подписав итальянского диагонального, чемпиона мира и Европы Юри Романо. Второй легионер в составе новоуренгойцев, связующий Майка Маа, является игроком сборной США.

Начала сезон команда Романа Ямполова ни шатко ни валко. Однако после трех поражений на старте регулярного чемпионата «Факел Ямал» начал разгоняться – после 13 туров в активе клуба из Нового Уренгоя 5 побед. К встрече с «Кузбассом» северяне подходят с серией из трех побед, причем в двух последних матчах середняк обыграл в Новосибирске «Локомотив» (3:1) и дома с тем же счетом справился с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. На данный момент «Факел Ямал» занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Кузбасс» вернулся домой после трех выездных поражений от «Белогорья» (1:3), казанского «Зенита» (0:3) и «Оренбуржья» (2:3). Сегодня кемеровчане, идущие на 15-й строчке, попробуют спустить с небес на землю окрыленных гостей. Начнется матч против «Факела Ямала» в 19 часов. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Кузбасс Первый».