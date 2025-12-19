Два корпуса школы №19 в Новом Городке, где знания получают ученики средних и старших классов, уже капитально отремонтировали. Настал черед третьего корпуса, располагающегося в здании 1953 года постройки. Масштабного обновления там ни разу не было. Илья Середюк договорился с местным представителем крупного бизнеса о совместном финансировании капремонта этого корпуса.

«Это отличный пример патриотизма, когда уроженцы наших городов, став крупными руководителями, хотят внести свой вклад в обновление малой родины», – отметил Илья Середюк.

Всего в Белове на сегодняшний день отремонтировали уже 8 школ.

Фото: Илья Середюк/Telegram