С 18 по 23 декабря в детском лагере «Сибирская сказка» около 400 юных журналистов со всего Кузбасса и их наставники изучают современные медиа-тенденции. Опытом поделятся представители региональных медиахолдингов «Кузбасс», ГТРК «Кузбасс», телеканала «НОВО‑ТВ», Кемеровского государственного университета, администрации города Кемерово, Кузбасской митрополии, Центра управления регионом и образовательных учреждений Кузбасса.

На торжественной церемонии открытия смены выступила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. В ходе пресс-конференции с молодыми журналистами она подвела итоги года, ответила на их вопросы и напомнила, что по поручению губернатора Ильи Середюка в январе будет запущена бесплатная образовательная платформа с курсами и мастер-классами для юнкоров и их наставников.

В программе смены также предусмотрены очные этапы регионального конкурса «Юнкор Кузбасса», конкурс юных фотографов, областной семинар для руководителей детских медиацентров на тему «Сторитейлинг как способ создания сообществ и привлечения аудитории», концерт-караоке «Песни за Родину!», тематические дни и конкурсно-развлекательные мероприятия. На закрытии смены самые активные участники получат награды.

Организатором профильной смены стал образовательный центр «Сириус. Кузбасс» при поддержке регионального Министерства образования.

Фото: пресс-служба АПК.