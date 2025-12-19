Современную хоккейную коробку с бортами, защитными стеклами и теплой раздевалкой смонтировали в сентябре в Новом Городке на частные средства. Из местных мальчишек набрали команду и нашли для ребят тренера. Сегодня Илья Середюк принял участие в тренировке, проверив на прочность юного вратаря.

«Здесь раньше тоже была коробка, которую недавно возродили, так что место намоленное. Благое дело сделали», – сказал глава региона.

Губернатор добавил, что голкипер у беловчан надежный, пожелал ребятам удачи и предположил, что в том дворе могут вырасти новые Бобровский и Капризов.

Скриншот: Илья Середюк/МАХ