Согласно исследованию Русского географического общества, Кузбасс в этом году опередил остальные регионы Сибири в плане туристической привлекательности и стал девятым по этому показателю в стране. Специалисты оценивали такие факторы, как природно-рекреационные ресурсы и культурно-историческое наследие, транспортную доступность и инфраструктуру, сервис, безопасность и маркетинговую активность.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы подтвердили достойные позиции региона, который выбирают для посещения жители России и дружественных стран. Делаем ставку на туризм как на одну из точек развития, диверсификации экономики нашего региона», – отметил губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что на горнолыжных курортах Кузбасса проложено свыше 100 км трасс, туристы могут остановиться в более чем 350 гостиницах, базах отдыха и других объектах. В Кемеровской области ежегодно проводится 10 крупных фестивалей, в том числе «Динотерра», «ПРОГЕШ», «ГрелкаФест», «НЕБОФЕСТ», КуZня джаzZ», «День Сибирского купечества» и др.

Фото: пресс-служба АПК

