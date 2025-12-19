Вопрос о странностях, сопровождающих торги по закупкам лекарств для кузбассовцев, Илья Середюк поднял на заседании по реализации в Кузбассе национальных проектов в 2026 году.

«На слайде представлен раздел «Приобретение лекарств». Дата объявления конкурсных процедур – январь. Дата заключения контракта – март. Что мы будем делать до марта? Мне говорят про некие запасы. Возникает вопрос: а хватит ли этих запасов? В прошлом году ведь все так же было. Предугадайте эту ситуацию и объявите все аукционы заранее», – обратился к чиновникам губернатор.

Глава региона предупредил, что в случае провала виновных ждет публичный разбор их недоработок.