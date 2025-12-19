Совещание с участием представителей власти, бизнеса и отраслевых ассоциаций провел заместитель председателя Правительства – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Законодательное закрепление понятия «искусственный интеллект», допустимость его использования в различных сферах, регулирование ответственности разработчиков и пользователей, госконтроль качества ИИ-систем – такие важные темы сегодня ставит перед государством реальность.

«В вопросе регулирования искусственного интеллекта наша задача – найти баланс. С одной стороны – нам важно обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможные риски от использования ИИ. Например, случаи, когда ИИ может быть использован для совершения преступления. С другой стороны – регулирование не должно остановить развитие инноваций. Чтобы ИТ-компании в России могли и дальше создавать передовые технологии, включая ИИ, важно сохранить комфортные условия для них. Нам следует действовать точечно и постепенно: вводить правила там, где цена ошибки ИИ слишком высока, но при этом сохранять свободу для развития технологий», – отметил Дмитрий Григоренко.

До 20 января участники совещания направят предложения в Минцифры. Итоговый доклад по регулированию ИИ поступит в Правительство до 13 марта 2026 года. Это отправная точка для выработки единого подхода к регулированию ИИ в России.