В муниципалитетах региона активисты-экологи провели несколько масштабных акций: «Вода России», «Зеленая Россия» и «Зеленая весна». В рамках этих мероприятий они очистили улицы, парки, территории возле памятников, организаций и предприятий, а также лесные массивы, берега водоемов и зоны массового отдыха. Кроме того, участники субботников высадили цветы, деревья и кустарники, а также организовали эколого-просветительские мероприятия для детей.

«Кузбасс регулярно принимает участие в федеральных экологических акциях, направленных на улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения. Такие мероприятия являются хорошим примером практических дел по созданию благоприятных условий для жизни», — отметил министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев.

С 19 апреля по 25 мая в Кузбассе прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». В нем приняли участие около 320 тысяч жителей региона, которые очистили около 1,8 квадратных километров территории, высадили более 390 тысяч деревьев и кустарников и вывезли 10 тысяч кубометров мусора.

С 6 по 27 сентября в регионе прошла акция «Зеленая Россия». В ней поучаствовало более 170 тысяч человек. В результате было очищено 350 квадратных километров территории, высажено 123 тысячи деревьев и кустарников и вывезено 7050 кубометров отходов.

Акция «Вода России» направлена на решение нескольких экологических задач: предотвращение загрязнения водоемов, борьбу с микропластиком, внедрение системы раздельного сбора отходов и развитие циклической экономики. В 2025 году Кузбасс в 12-й раз поддержал эту федеральную инициативу. Активисты очистили береговые линии рек Томь, Кия, Аба, Кондома, Иня и прибрежные зоны озер и прудов, а также благоустроили родники.

С января по октябрь в регионе было проведено более 800 субботников, в которых приняли участие около 13,3 тысячи человек. В результате этих мероприятий было очищено 950 километров береговой линии и собрано более 1,2 тысячи кубометров мусора.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии отмечают, что с каждым годом активность жителей и объемы выполненных работ растут. Например, по сравнению с 2024 годом, в акции «Вода России» количество участников и объемы собранного мусора увеличились в два раза.