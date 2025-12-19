Правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР Кузбасс) подвели итоги регионального конкурса на лучшие социальные сети органов власти, местного самоуправления и подведомственных организаций.

Из 475 представленных заявок конкурсная комиссия выбрала 39 финалистов в 12 номинациях. Среди них:

Лучший школьный паблик Кузбасса: Зеленогорская средняя школа.

Лучший паблик детского сада Кузбасса: Детский сад комбинированного вида №232 (г. Кемерово).

Лучший паблик учреждения дополнительного образования Кузбасса: Дом детского творчества (г. Киселевск).

Лучший паблик учреждения здравоохранения Кузбасса: Новокузнецкая городская клиническая больница №29 имени А.А. Луцика.

Лучший паблик учреждения культуры Кузбасса: Новокузнецкий драматический театр.

Лучший паблик учреждения спорта Кузбасса: Спортивная школа (г. Ленинск-Кузнецкий).

Лучший паблик учреждения социальной защиты Кузбасса: культурно-реабилитационный центр «Фламинго» (г. Кемерово).

Лучший паблик учреждения среднего специального образования Кузбасса: Прокопьевский техникум физической культуры.

Лучший паблик администрации муниципального образования Кузбасса: Анжеро-Судженский городской округ.

Лучший паблик исполнительного органа Кузбасса: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

Лучший паблик структурного подразделения администрации муниципального образования Кузбасса: Управление культуры и молодежной политики (г. Новокузнецк).

Лучший паблик подведомственного учреждения Кузбасса: Уполномоченный многофункциональный центр Кузбасса.

Оценка велась по таким критериям, как единый фирменный стиль, разнообразие форматов контента, регулярность публикаций и их качество, а также уровень вовлеченности аудитории. Все победители получили благодарственные письма от губернатора Кузбасса.

Параллельно с конкурсом прошла деловая игра «Госпабликово». Ее цель — улучшить межведомственное взаимодействие и развить навыки создания интересного контента. В результате определили команду администраторов госпабликов, которая набрала наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий.