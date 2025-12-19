Алина Гамазина, студентка 5 курса КемГМУ, обратилась к Владимиру Путину с вопросом об обязательной отработке после окончания учебы. По ее словам, отработка приходится как раз на тот период, когда надо создавать семью и рожать детей.

По мысли Алины Гамазиной, в случае рождения ребенка отработку следует перенести.

«Есть целый набор поддержки семей с детьми. Если человек поступает в ординатуру, то в марте 2026 года наступает порядок, согласно которому, если человек учится на бесплатной форме обучения, он должен будет отработать определенное время врачом», – сказал Владимир Путин.

Но, как подчеркнул президент, это не может быть препятствием для вступления в брак и рождения детей. Тем более, что сегодня в России существует масса законов, поддерживающих молодые семьи.