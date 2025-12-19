Студентка-медик из Кемерова Алина Гамазина, которая обучается по целевому направлению, отметила, что годы отработки выпадают на 27-31 лет. По ее мнению, это лучшие годы для рождения детей и создания семьи. Алина также спросила, планируются ли специальные условия отработки после завершения обучения для возможного совмещения с материнством.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что в регионе действует ряд мер по поддержке молодых специалистов-медиков.

«Медработникам дефицитных специальностей выплачивают до 3 млн рублей. По программе «Земский доктор (фельдшер)» предусмотрены выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от уровня образования (высшее или среднее медицинское) и размера населенного пункта, где они работают. Также кузбасские медики могут оформить частичную компенсацию аренды жилья и ипотечных взносов: 50% стоимости аренды жилья либо ипотечного взноса в размере до 15 тысяч рублей в месяц. Меры уже дают результат: за этот год в наши больницы и поликлиники пришли работать 1085 молодых медиков — 313 врачей и 772 сотрудника среднего персонала», – подчеркнул Илья Середюк.

В 2025 году выпуск КемГМУ Минздрава России составил 478 человек, из них 195 целевиков, в т.ч. лечебный факультет — 97, педиатрический — 60, медико-профилактический — 27, стоматологический — 7, фармацевтический — 4.

Кроме того, по информации КемГМУ, при заключении брака, рождении ребенка от вуза предусмотрена единовременная выплата, а также материальная помощь раз в год по уходу за несовершеннолетними детьми.