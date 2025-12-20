Гости задавали тон игре. За новоуренгойцами остались первая и третья партии (25:23, 25:16 соответственно). А «Кузбасс» успешно выступал в роли догоняющего, забрав второй и четвертый сеты (25:23, 25:21). На тай-брейке кемеровчане были близки к волевой победе, но дожать «Факел» при счете 14:12 не смогли. «Кузбасс» уступил в решающей партии (14:16) и потерпел поражение в матче со счётом 2:3.

«В целом ребята хорошо играли, но у нас нет лидера, который в концовках брал бы на себя ответственность и решал. Это бросается в глаза. Спасибо большое болельщикам, они молодцы, их было очень слышно, я до ребят докричаться не мог. Очень крутая поддержка и огромная благодарность, но нам не хватило именно каких-то личностных качеств. «Факел» позволял нам выигрывать, и мы эту игру брали, но опять же концовки не решили», – сказал после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Тем не менее, кемеровская команда заработала одно очко в заключительном домашнем матче 2025 года. А последнюю встречу до Нового года «Кузбасс» проведет в Санкт-Петербурге, где 29 декабря сыграет с местным «Зенитом».