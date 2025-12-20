Во время рабочей поездки в Белово глава региона отправился на улицу Февральская, где вода заливает подвалы и погреба. Об этой проблеме, характерной для нескольких микрорайонов города, мы неоднократно рассказывали.

«Во время прошлого моего визита поручил увеличить количество насосов для откачки воды до 20. Прошло две недели, смотрим результат. По словам жителей, эффект есть. На 16 из 34 адресов, которые мы постоянно мониторим, вода ушла полностью», – отметил Илья Середюк в соцсетях.

Дренажный колодец и недавно проложенный 500-метровый трубопровод не дают откачанной воде уходить обратно в грунт. Илья Середюк добавил, что еще один такой колодец будет сделан на улице Хабаровская.

Фото: Илья Середюк/Telegram