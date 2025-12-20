Подводя итоги недели, глава регион подчеркнул, что ситуацию на Юргинской ТЭЦ держит под контролем. Напомним, на электростанции возникли проблемы с топливом, юргинцы массово жаловались на холод в квартирах.

«Наращиваем запасы угля, и для этого мы запустили дополнительный маршрут по доставке. Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей Юрги сформирован план поставки на ближайшие дни до 36 тысяч тонн угля», – сказал Илья Середюк.

Уже в эти выходные два состава доставят партию угля на ТЭЦ. Сейчас оборудование на электростанции работает в соответствии с температурным графиком.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram