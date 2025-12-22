Губернатор Кузбасса сегодня поздравил всех, кто трудится в энергетической отрасли с профессиональным праздником. Илья Середюк отметил, что именно 22 декабря 105 лет назад был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), благодаря которому в стране произошел невероятный рывок и была создана сильная энергосистема.

– В Кузбассе специалисты энергетического комплекса обслуживают 12 электростанций, свыше 500 подстанций и около 76 тысяч километров разветвленной сети электролиний. Их напряженный труд позволяет обеспечивать светом и теплом наши дома, детские сады и школы, больницы и промышленные предприятия. Благодаря оперативной реакции на резкие перепады погоды удается поддерживать комфортные условия для жизни и работы кузбассовцев, – подчеркнул губернатор.

На развитие и повышение надежности энергетического комплекса Кемеровской области в этом году было потрачено более 23 млрд рублей. В регионе идет масштабная модернизация действующих и строительство новых электросетевых объектов.

– Уважаемые энергетики, спасибо за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу! От всего сердца желаю здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким. С праздником! – сказал глава региона.

