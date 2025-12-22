Губернатор Кузбасса дал поручение профильным ведомствам оперативно разобрать все вопросы, поступившие на прямую линию президента России, которую Владимир Путин провел 19 декабря. Он отметил, что некоторые из них прозвучали в эфире, а часть осталась за кадром, но их тоже надо отработать в кратчайшие сроки, найти решения и дать ответ.

Кроме того, на совещании глава региона отметил, что предстоит тщательно подготовиться к грядущим новогодним праздникам.

– Как всегда, для большинства жителей региона это праздник, это возможность получить дополнительный заряд бодрости, провести время вместе с семье. Но для нас это работа. Необходимо в течение текущей недели проверить запасы горюче-смазочных материалов в целом по области, запасы угля на теплоисточниках. Проверить нужно готовность аварийно-спасательных подразделений и аварийный запас материалов, необходимых для устранения возможных нештатных ситуаций, – сказал губернатор.

Кроме того, Илья Середюк поручил главам муниципалитетов и дорожным службам проверить готовность техники для уборки снега и льда на тротуарах и дорогах. Такую же работу должны проделать и управляющие компании по поводу своевременной очистки дворовых территорий.

Губернатор отметил, что в новогоднюю ночь в Кемерове продлят работу автобусов, а в Новокузнецке расписание стандартное — до 02:30 ночи.

Как заявил Илья Середюк, сам он в праздничные дни будет в регионе, и его приемная продолжит работать в круглосуточном режиме.