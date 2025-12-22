Молодых программистов, дизайнеров, разработчиков приложений, графических художников, а также активистов со всей страны приглашают на окружной образовательный форум «Шерегеш», который состоится следующим летом. Регистрация на него стартовала. Количество участников ограничено – 300 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, организаторы форума ставят своей целью развитие цифровых и креативных компетенций молодежи, а также формирование практических навыков командной проектной работы. В итоге участники должны будут запустить чат-бот в мессенджере MAX, который станет персональным навигатором для молодежи региона, где можно будет узнать о проектах, грантах, событиях и мерах поддержки.

В рамках форума пройдут различные образовательные интенсивы, проектные лаборатории, командные соревнования по разработке модулей чат-бота, UX/UI-воркшопы, а также встречи с экспертами. Работать будут четыре трека: «IT и цифровые сервисы», «UX/UI и цифровой дизайн», «Контент и коммуникации», «Молодежная политика».

Зарегистрироваться на форум можно до 1 июня 2026 года на платформе «Росмолодежь.Форумы».

