В Новосибирске прошел полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из 159 семейных команд Сибирского федерального округа в число 32 победителей вошли семь семей из Кемеровской области — это лучший показатель среди всех регионов СФО.

Команды из Кузбасса продемонстрировали сплоченность, интеллект, творческий потенциал и физическую подготовку, успешно пройдя интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, включая викторину «Знание».

Победителями стали семьи Авериных–Рыбаковых, Баяновых–Асякиных–Остапенко, Бельковых–Третьяковых, Овсянниковых–Хахилевых–Поповых–Шенер, Платоновых, Спесивцевых–Шараповых и Стасюк–Дементьевых–Шипицыных–Грачевых — многопоколенные дружные коллективы, объединенные общими ценностями и стремлением к развитию.

Летом 2026 года кузбасские семьи примут участие в финале конкурса, который пройдет в Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности. Победители получат один из 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Все финалисты также отправятся в семейные путешествия по России.

Во втором сезоне конкурса участвуют 196 576 семей из 89 регионов — всего 726 191 человек, включая родственников из 82 стран.