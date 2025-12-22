На площадке РСПП состоялось подведение итогов Национальной премии в сфере инвестиционного развития регионов «Лидеры инвестиционного развития-2025», которая проводится с 2023 года. Оператором Премии получено 224 заявки по 10 номинациям от 61 региона России.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак поздравил номинантов премии «Лидеры инвестиционного развития» и назвал ее особо актуальной в сегодняшних экономических условиях.

«Федеральный уровень создает основу для инвестиционной активности – законы, нормативную правовую базу, но реально работают команды на местах, – сказал он. – Президент поставил задачу стимулировать инвестиционные команды регионов, что будет способствовать достижению национальных целей. Как вы знаете, к 2030 году нужно увеличить объем инвестиций на 60%».

В номинации «Лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный» победителем стала Олеся Александровна Шкробко, первый заместитель главы Топкинского муниципального округа по инвестициям, имущественным отношениям и развитию бизнеса.