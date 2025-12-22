В одной из трех открыток, снятых губернатором Кузбасса с «Елки желаний», Дима Баулин попросил дать ему возможность попробовать себя в качестве ведущего региональных новостей. Дима вместе с мамой и Ильей Середюком побывал на телестудии, откуда выходят информационные выпуски.

«Эфир записан! Смотрите «пробу пера» в воскресенье», – сообщил Илья Середюк.

Юный житель Ленинска-Кузнецкого своими глазами увидел, как монтируют видеосюжеты профессионалы, и узнал, как ведущие готовятся к эфиру.



Подросток любит компьютерные игры и осваивает различные программы, в частности позволяющий создавать видеоролики софт.

Фото: пресс-служба АПК