С 10 января 2025 года вступил в силу приказ Роскомнадзора № 238 от 10 декабря 2024 года, касающийся администраторов аккаунтов, групп и каналов в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

Кто такие блогеры-десятитысячники и какие ограничения для них вводятся?

Обновленное законодательство определяет блогера-десятитысячника как владельца публичной страницы (блога, канала, аккаунта), насчитывающей 10 тысяч и более подписчиков. При этом неважно, кому принадлежит аккаунт: физическому или юридическому лицу, гражданину России, иностранцу или лицу без гражданства. Основной критерий — ориентация на российскую аудиторию.

Какова цель этих изменений?

Регистрация блогеров в Роскомнадзоре направлена на легализацию цифрового пространства. Получение статуса «А+» свидетельствует о законности присутствия в интернете как для авторов контента, так и для пользователей. Закон обязывает администраторов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков подавать сведения в Роскомнадзор. Ведение реестра регулируется статьей 106 Федерального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года.

С 1 ноября 2024 года подать заявку на регистрацию можно через портал «Госуслуги». Незарегистрированные блогеры лишаются права размещать рекламу, что может сказаться на их доходах и репутации.

Реестр также направлен на борьбу с фейковыми аккаунтами. Наличие отметки «А+» позволит пользователям различать официальные страницы брендов и организаций от подделок.

Какие социальные сети подпадают под действие закона?

Закон распространяется на соцсети, работающие на территории РФ: VK, «Одноклассники», Rutube, «Яндекс.Дзен», Telegram, Pikabu, Pinterest, Likee, YouTube, TikTok и Yappy.

Администраторы сайтов, включая информационные порталы и автономные блоги на собственном домене, не подлежат регистрации, даже если их ежедневная аудитория превышает 10 тысяч человек. Например, владелец сайта с платными подписками может вести его без учёта в Роскомнадзоре.

Какие последствия предусмотрены за нарушение?

«Если персональная страница с количеством подписчиков более 10 тысяч не внесена в перечень Роскомнадзора, то на такой странице будет запрещено размещать рекламу, а также другие пользователи не смогут репостить информацию с этой страницы. Кроме того, если эта страница не внесена в перечень Роскомнадзора, то на ней нельзя будет собирать пожертвования на свою деятельность. Административная и уголовная ответственность за неисполнение этого закона для владельца пока не установлена, но нужно иметь в виду, что за игнорирование нормы закона социальная сеть по требованию РКН должна будет ограничить доступ к странице другим пользователям», – рассказал руководитель регионального управления Роскомнадзора Валерий Жаронкин.

Кто освобожден от необходимости регистрации?

От подачи информации в Роскомнадзор освобождены:

– государственные органы, такие как Минздрав, публикующий сведения о медицинских инициативах, или городская администрация, информирующая о ремонте и развитии инфраструктуры. Они не обязаны регистрироваться, поскольку их деятельность направлена на информирование граждан,

– операторы связи, например «МТС», «МегаФон» и «Билайн», публикующие данные о тарифах и акциях, освобождены от регистрации, если контент связан только с предоставлением услуг связи.

Какие преимущества дает статус зарегистрированного блогера?

Официальный статус открывает возможности для легального сотрудничества с брендами: заключение рекламных контрактов, безналичные расчеты, участие в государственных и коммерческих тендерах. Однако часть анонимных проектов, особенно в Telegram, может продолжать работать без регистрации, избегая контроля и цензуры.

Известные способы обхода требований включают разделение популярных каналов на более мелкие аккаунты и оформление страниц на третьих лиц.

Вероятно, в будущем возрастёт доля нативной рекламы — материалов, не обозначенных как реклама, но представленных в виде личного опыта, рекомендаций или экспертного мнения.