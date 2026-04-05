5 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде кемеровский «Кузбасс» сыграет второй матч 1/8 финала Кубка России 2026 с местным«Горьким».

Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой кемеровчан – 3:0. В матче, прошедшем 1 апреля в СРК «Арена» наставник нижегородского клуба Андрей Дранишников подключил к составу игроков молодежной команды.

В свою очередь, у «Кузбасса» из-за травм недоступны связующий Тимур Хисматуллин и диагональный Кирилл Супрунов, также после травмы проходит процедуру восстановления Игорь Коваликов.

Игра начнется в 22 часа по кемеровскому времени.

