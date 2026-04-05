В Кемеровской области первой ото льда освободилась река Иня. Кадры из села Коновалово Беловского округа показал в соцсетях губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Таштаголе тоже начался ледоход. Там частично вскрывается река Кондома, но верховья еще покрыты льдом.

«На Томи и Кие наблюдается ледостав с полыньями, местами вода на льду, закраины. На реках Мрас-Су и Уса образовались закраины, лед потемнел. Уровень Искитимки в Кемерове поднялся на 39 см, вода продолжает прибывать. Специалисты следят за гидрологической обстановкой», – рассказал Илья Середюк.

Фото: Илья Середюк/Скриншот